Meer bedrijven verwachten geen gevolgen brexit voor eigen zaak

donderdag 19 november 2020 , 6:45

DEN HAAG (ANP) - Steeds meer ondernemers die indirect zaken doen met het Verenigd Koninkrijk verwachten dat de brexit bijna of helemaal geen gevolgen zal hebben voor het eigen bedrijf. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken.

Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie onderhandelen over een nieuw handelsverdrag. Dat moet voor het eind van dit jaar zijn afgerond want dan verlaten de Britten de interne markt van de EU definitief. Vanaf 1 januari gaan nieuwe regels gelden voor zakendoen met het VK.

Bedrijven die indirect handel drijven met het VK zijn bijvoorbeeld bedrijven die daar onderdelen vandaan halen via tussenleveranciers. In april dacht 39 procent van deze ondernemers bijna of helemaal geen gevolgen te zullen voelen van de Britse uittreding. Dat percentage is gestegen naar 56 procent. Slechts 6 procent verwacht redelijk grote gevolgen.

Verder denken steeds meer bedrijven die wel direct zaken doen met het VK dat de gevolgen van de brexit niet zo groot zullen zijn. Dat percentage steeg van 50 naar 55 procent in het onderzoek onder in totaal 572 bedrijven. Maar bij deze groep ondernemers nam het aantal bedrijven wel af dat helemaal geen gevolgen verwacht. Dat daalde van 18 naar 10 procent.

Het kabinet roept bedrijven op zich goed voor te bereiden op de nieuwe situatie na de jaarwisseling. Dan zullen aan de grens met het VK weer douaneformaliteiten gaan gelden.

