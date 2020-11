Videotop Europese Raad: Begrotingscrisis zware dobber voor regeringsleiders

donderdag 19 november 2020 , 7:30

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De EU-leiders houden donderdag opnieuw een videotop over de pandemie. Een "bijpraatsessie", aldus een hoge diplomaat: over hoe de lidstaten coronamaatregelen beter kunnen afstemmen op elkaar, hoe het staat met de vaccins en om ervaringen uit te wisselen over de tweede golf. Maar inmiddels is de EU ook nog in een begrotingscrisis beland, en het is ondenkbaar dat het daar niet ook over gaat tijdens het overleg.

Het akkoord dat de 27 in juli na vijf uitputtende dagen bereikten over de meerjarenbegroting voor 2021 tot en met 2027 en een daaraan gekoppeld herstelfonds om de klappen van de coronacrisis op te vangen, staat op losse schroeven. De Hongaren en Polen blokkeren de begroting nu het Europees Parlement strenge voorwaarden tussen EU-subsidies ontvangen en het handhaven van de rechtstaat heeft bedongen en de meerderheid van de andere lidstaten daar zijn fiat aan geeft.

De blokkade zal donderdag niet worden opgelost, en de sfeer is om te snijden. Er gaan stemmen op om op de een of andere manier zonder de dwarsliggers een herstelfonds op te zetten. De 25 andere leiders willen van de premiers Orbán en Morawiecki waarschijnlijk wel horen hoe ze de kwestie denken op te lossen.

Terug naar boven