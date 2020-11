Poolse tuchtkamer pakt kritische rechter aan

woensdag 18 november 2020 , 22:50

WARSCHAU (ANP/DPA/RTR) - De omstreden tuchtkamer van het Poolse Hooggerechtshof heeft besloten dat de regeringskritische rechter Igor Tuleya kan worden vervolgd. Ook is hij geschorst en raakt hij een kwart van zijn salaris kwijt. Zijn immuniteit is opgeheven omdat hij in 2017 bij een zitting journalisten toeliet.

De tuchtkamer mag van het Europees Hof van Justitie eigenlijk niets meer doen, omdat niet zeker is dat de rechters onafhankelijk en onpartijdig zijn. De Poolse regering heeft dat oordeel uit april aan zijn laars gelapt, net als eerdere waarschuwingen dat de regeling om rechters disciplinair te straffen onrechtmatig is.

Tuleya zei na het oordeel dat de EU de rechtsstaat in Polen heeft verwoest door niet doortastender in te grijpen. Hij zei dat hij ondanks zijn schorsing donderdag gewoon aan het werk gaat.

De Europese Commissie en rechters uit andere EU-landen stellen al langer dat de Poolse regering de rechtsstaat ondergraaft vanwege de politieke invloed op de rechtspraak. Polen is ook verwikkeld in een procedure waardoor het zijn stemrecht in Europese raden kan kwijtraken. Het land verzet zich tegen EU-plannen om subsidies afhankelijk te maken van naleving van de rechtsstaatprincipes.

