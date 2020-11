Geen bezwaar Brussel tegen oplopend begrotingstekort Nederland

woensdag 18 november 2020 , 12:06

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft geen bezwaren tegen de ontwerpbegroting van Nederland voor komend jaar. De maatregelen die de regering neemt om de klappen van de coronapandemie op te vangen en bedrijven en burgers te steunen zijn grotendeels tijdelijk, constateert het dagelijks EU-bestuur. Door de crisismaatregelen ontstaat in 2021 een begrotingstekort van 43,7 miljard euro.

De commissie vraagt Nederland wel regelmatig te bekijken of de steunmaatregelen effectief en gepast zijn en ze zo nodig aan te passen aan nieuwe omstandigheden.

Kort na de uitbraak in het voorjaar schortte Brussel de begrotingsregels voor staatsschuld (niet meer dan 60 procent van het bnp) en begrotingstekort (onder 3 procent van het bnp) op. De inspanningen blijven voorlopig gericht op herstel door investeringen en hervormingen. De lidstaten moeten het dan ook snel eens worden over de meerjarenbegroting (MFK) en het coronaherstelfonds, maant vicevoorzitter Valdis Dombrovskis.

Dat pakket van 1800 miljard euro over zeven jaar wordt door Hongarije en Polen geblokkeerd omdat het Europees Parlement een stevige koppeling heeft gelegd tussen het krijgen van EU-geld en handhaving van de rechtsstaat. Boedapest en Warschau willen die eis eruit.

"Nu Europa door een tweede golf van de pandemie gaat, moeten we verder bouwen aan onze inspanningen om elkaar te steunen om de storm te doorstaan", zegt Dombrovskis. Het herstelfonds van 672,5 miljard aan subsidies en leningen is "een financieel anker".

Lidstaten die een beroep willen doen op het fonds kunnen tot in het voorjaar een aanvraag indienen, vergezeld van een gedetailleerd plan over de beoogde hervormingen op bijvoorbeeld de arbeids- of woningmarkt. Nederland zal volgens een woordvoerder van het ministerie van Financiën ook gebruik gaan maken van het herstelfonds maar niet voor leningen, omdat Nederland goedkoop zelf kan lenen. Den Haag werkt nog aan het plan.

