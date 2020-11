Bulgarije blokkeert gesprekken over EU-toetreding Noord-Macedonië

dinsdag 17 november 2020 , 17:18

SOFIA (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Bulgarije weigert in te stemmen met het openen van gesprekken over toetreding van Noord-Macedonië tot de Europese Unie. Sofia blokkeert dat vanwege meningsverschillen met het buurland over taal en geschiedenis, zei minister Ekaterina Zaharieva van Buitenlandse Zaken.

De EU-ministers gaven Noord-Macedonië en Albanië afgelopen voorjaar na lang verzet van Nederland groen licht om toetredingsonderhandelingen te beginnen. Zij hielden dinsdag een vergadering om officieel het startschot in december te kunnen geven op een conferentie.

"Bulgarije kan in dit stadium het conceptvoorstel voor een onderhandelingskader met de Republiek Noord-Macedonië en de intergouvernementele conferentie daarover niet steunen", zei Zaharieva na het digitale overleg. Zij ging wel akkoord met de opening van de gesprekken met Albanië.

Sofia wil garanties dat de Macedoniërs niet claimen dat er een Macedonische minderheid in Bulgarije woont. Ook willen de Bulgaren de zekerheid dat de kleinere buur geen territoriale claims legt op Bulgaars grondgebied. Het land wil verder dat er in EU-documenten niet wordt gerept over de Macedonische taal, die zou zijn afgeleid van het Bulgaars.

