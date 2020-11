Kamer wil sancties tegen president Azerbeidzjan

dinsdag 17 november 2020 , 17:12

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil dat de Europese Unie sancties instelt tegen de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev en zijn naaste omgeving. Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) moet daar in Brussel voor gaan pleiten, vindt een meerderheid van de volksvertegenwoordiging.

Volgens de motie van CDA en ChristenUnie moet de president gestraft worden omdat militairen van Azerbeidzjan en door Turkije gestuurde jihadisten uit Syrië "op grote schaal oorlogsmisdaden hebben gepleegd in Nagorno-Karabach". Azerbeidzjan en Armenië hebben de afgelopen maanden een felle strijd geleverd in Nagorno-Karabach.

Vorige week bereikten beide landen een deal om de strijd te stoppen. Het christelijke Armenië staat meerdere delen van en rond Nagorno-Karabach af. Nagorno-Karabach wordt al een paar decennia bestuurd door Armeense separatisten, maar maakt volgens de internationale gemeenschap deel uit van het islamitische Azerbeidzjan.

Blok had de motie afgeraden. Het is volgens hem niet de goede volgorde. Hij vindt dat er eerst onderzoek moet komen naar mogelijke mensenrechtenschendingen in het conflict in Nagorno-Karabach. Pas daarna kan worden overgegaan tot sancties of juridische stappen tegen verdachten, aldus de minister.

