Rutte: compromis over rechtsstaat in EU-begroting is 'ondergrens'

dinsdag 17 november 2020 , 14:51

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (ANP) - Voor Nederland is het compromis over de rechtsstaat in de EU-begroting en het herstelfonds de "ondergrens" waar niet onder gezakt kan worden. Dat maakte premier Mark Rutte dinsdag duidelijk in de Tweede Kamer, die dat standpunt steunt.

Hongarije en Polen hebben aangegeven niet met het compromis te kunnen leven. Daar staat in dat lidstaten minder geld uit Brussel kunnen krijgen als ze de regels van de rechtstaat schenden. Polen en Hongarije liggen op dat vlak al langer onder vuur van andere landen.

"Er ligt een goed compromis", zei Rutte tijdens het vragenuurtje op vragen van D66. "Die uitkomst is echt de ondergrens." Volgens hem steunen alle lidstaten het compromis, behalve Polen en Hongarije. "De Hongaren en Polen hebben zich behoorlijk ingegraven."

Het is nu aan Duitsland, de tijdelijke voorzitter van de EU, de Europese Commissie en het Europees Parlement om een oplossing te vinden. Rutte bemoeit zich achter de schermen wel met de kwestie. Hij heeft het Nederlandse standpunt inmiddels ook duidelijk gemaakt aan de andere landen.

