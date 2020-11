Duitsland: dit is geen tijd voor veto over rechtstaat

dinsdag 17 november 2020 , 11:16

Bron: European Commission

BERLIJN (ANP) - Hongarije en Polen moeten hun verzet tegen de rechtstaatvoorwaarden voor de Europese meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds opgeven, maant Duitsland. Nu een tweede golf van de coronapandemie door Europa spoelt en de economie nog meer schaadt, "is het geen tijd voor veto's", zei minister van Europese Zaken Michael Roth voor overleg met zijn Europese collega's.

Boedapest en Warschau maakten maandag hun dreigementen waar en blokkeerden het 1,8 biljoen euro grote EU-budget van 2021 tot en met 2027. De andere lidstaten besloten dat ontvangers van EU-subsidies voortaan worden afgerekend op hun omgang met bijvoorbeeld de persvrijheid en de onafhankelijkheid van rechters, en daar kunnen de twee landen niet mee leven.

Maar het is juist tijd voor "snel handelen, in een geest van solidariteit", zei Roth, die het overleg met de EU-ministers van Europese Zaken voorzit. "Onze burgers in alle lidstaten rekenen op onze steun. Er zijn geen excuses voor verdere vertraging."

Een oplossing voor de patstelling is nog niet in zicht. Donderdagavond buigen de Europese leiders zich er mogelijk over.

Terug naar boven