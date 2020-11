Brussel nog in gesprek met Moderna over levering vaccins

maandag 16 november 2020 , 16:53

gewijzigd

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie is nog steeds in onderhandeling met de Amerikaanse farmaceut Moderna over de levering van coronavaccins. Eind augustus al maakte het biotechnologiebedrijf zelf bekend dat het met het dagelijks EU-bestuur in gesprek was over de levering van 80 miljoen doses met een optie op nog eens 80 miljoen als het vaccin veilig en effectief zou blijken. Volgens commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) lopen de onderhandelingen nog altijd, zei ze in het Europees Parlement.

Moderna maakte maandag bekend dat volgens voorlopige onderzoeksresultaten het vaccin voor 94,5 procent effectief is bij het voorkomen van een besmetting met het coronavirus. Kyriakides twitterde dat het nieuws "bemoedigend" is.

Ook liet ze weten dat ze "later deze week" het contract tekent met Pfizer-BioNTech. Met die Amerikaans/Duitse combinatie heeft Brussel een principeovereenkomst voor de levering van 200 miljoen doses en een optie op nog eens 100 miljoen doses. Volgens het bedrijf is dat vaccin voor 90 procent effectief.

De commissie zet volgens voorzitter Ursula von der Leyen dinsdag ook het licht op groen voor het afronden van een raamovereenkomst met CureVac voor de levering van 225 miljoen doses en een optie op 180 miljoen.

De commissie heeft al contracten voor Covid-19-vaccins getekend met drie andere farmaceuten. Het gaat om AstraZeneca (300 miljoen doses plus optie op nog eens 100 miljoen), Sanofi-GSK (300 miljoen) en Janssen Pharmaceutica (200 miljoen). Nederland doet mee aan alle contracten en heeft steeds recht op de aankoop van 3,89 procent van het totale volume.

Terug naar boven