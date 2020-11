EU-ministers: geestelijken opleiden volgens Europese waarden

vrijdag 13 november 2020 , 15:44

gewijzigd

Bron: © Liesbeth Weijs

BRUSSEL (ANP) - Imams en andere geestelijken moeten voortaan worden opgeleid volgens Europese normen en waarden, vinden de lidstaten van de Europese Unie. Die opleiding zien ze liefst binnen de EU gebeuren en niet daarbuiten.

De verantwoordelijke ministers van de EU-landen bespraken vrijdagmiddag de strijd tegen het terrorisme, die sinds de recente aanslagen in Frankrijk en Oostenrijk weer de aandacht vraagt. EU-president Charles Michel hield maandag al een pleidooi voor een Europese imamopleiding. Zo wil hij de invloed van conservatieve en radicale varianten van de islam uit bijvoorbeeld Saudi-Arabië op Europese moslims tegengaan.

"We moeten bevorderen dat religieus onderwijs en religieuze opleiding - bij voorkeur binnen de EU - stroken met Europese grondrechten en waarden", verklaarden justitieminister Ferd Grapperhaus en zijn collega's na afloop van hun overleg unaniem. "We moeten Europeanen beschermen" tegen lieden die godsdienstige tradities naar hun hand zetten en vervormen met extremistische bedoelingen en tegen "extremistische interpretaties die tot geweld leiden".

"We strijden niet tegen één religie maar tegen gewelddadig extremisme", zei de Duitse minister Horst Seehofer (Binnenlandse Zaken) die het video-overleg voorzat. In de verklaring komt het woord islam of moslim dan ook niet voor. "We verdedigen onze gemeenschappelijke Europese waarden, eensgezind en laten ons niet uit elkaar spelen".

De ministers waren het ook eens dat de buitengrenzen beter beveiligd moeten worden. Seehofer zei te hopen dat nog voor kerst binnen de EU overeenstemming kan worden bereikt over strengere controle op haatzaaiende en tot geweld oproepende boodschappen op het internet. Die zouden binnen een uur na een melding daarover moeten zijn verwijderd.

De ministers stonden ook stil bij de slachtoffers van de aanslagen in en rond concertzaal Bataclan in Parijs, precies vijf jaar geleden.

