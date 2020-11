EU dreigt met nieuwe sancties Wit-Rusland na dood demonstrant

vrijdag 13 november 2020 , 14:12

Bron: president.gov.ua

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie dreigt nieuwe sancties in te stellen tegen het Wit-Russische regime, nadat bij protesten in hoofdstad Minsk donderdag een actievoerder van de oppositie om het leven was gekomen. "De Europese Unie heeft al sancties ingesteld tegen 55 personen verantwoordelijk voor repressie en intimidatie, en staat klaar om aanvullende sancties in te voeren", laat EU-buitenlandchef Josep Borrell weten.

De 31-jarige Roman Bondarenko werd donderdag doodverklaard, nadat hij een dag eerder was gearresteerd bij een protestactie van de oppositie op een plein in Minsk. Volgens getuigen braken er bij het protest onlusten uit tussen de demonstranten en politiemensen in burger. De dood van Bondarenko, een kunstenaar en voormalig soldaat, zorgde voor een golf van verontwaardiging vanuit de oppositie, die claimt dat de veiligheidsdiensten van president Aleksandr Loekasjenko verantwoordelijk zijn.

"Dit is een schandelijk en schaamtevol gevolg van de acties van de Wit-Russische autoriteiten", zei Borrells woordvoerder over de dood van Bondarenko. Volgens hem duiden de eerste berichten erop dat de man door "wreed politiegeweld" om het leven kwam.

In een verklaring beschuldigt Brussel de Wit-Russische regering ervan geweld in te zetten tegen de eigen bevolking. Ook roept Brussel op tot vrijlating van alle "willekeurig gedetineerde personen" en een onderzoek naar mensenrechtenschendingen.

Vorige week voegde de EU president Loekasjenko en veertien anderen uit diens machtsapparaat toe aan haar sanctielijst. De strafmaatregelen, waaronder een inreisverbod en een bevriezing van hun Europese tegoeden, gingen afgelopen vrijdag in.

Loekasjenko is ruim een kwart eeuw aan de macht in Wit-Rusland. De protesten tegen zijn heerschappij begonnen na diens verkiezingsoverwinning van 9 augustus. Volgens de oppositie was er gefraudeerd met de stembusgang. De veiligheidsdiensten hebben duizenden demonstranten gearresteerd, die meldingen maken van martelingen en misbruik tijdens hun hechtenis.

