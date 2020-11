EU maakt zich sterk voor bevoorrading Noord-Ierse supermarkten

vrijdag 13 november 2020 , 13:33

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie "verkent al onze mogelijkheden" om te voorkomen dat de aanvoer van voedingsmiddelen naar Noord-Ierland in het gedrang komt zodra het Verenigd Koninkrijk op 1 januari ook in de praktijk de EU heeft verlaten. Maar of dat bijvoorbeeld betekent dat Noord-Ierse supermarkten de eerste tijd op coulance mogen hopen en de tijd krijgen om zich aan te passen, wil zij niet bevestigen.

De regering van Noord-Ierland, dat veel voedingsmiddelen uit Groot-Brittannië aan de overzijde van de Ierse Zee haalt, sloeg eerder deze week alarm. Zij vreest dat de aanvoer stokt zodra het Verenigd Koninkrijk na de jaarwisseling niet langer deel uitmaakt van de Europese interne markt. Dan moeten producten van Britse bodem bijvoorbeeld worden gecontroleerd, terwijl ze nu nog ongehinderd Noord-Ierland binnenkomen.

De EU heeft inderdaad een bezorgde brief van de Noord-Ieren over deze "heel ernstige kwestie" ontvangen en "zal natuurlijk snel antwoorden", zegt een woordvoerder van EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier. Over berichten in onder andere Ierse media dat Brussel en Londen zich beraden over een coulanceperiode om winkeliers kosten en papierwerk te besparen, wil hij niet ingaan. Dat zou de onderhandelingen "niet ten goede komen".

