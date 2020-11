Betere consumentenbescherming groen en digitaal product op komst

vrijdag 13 november 2020 , 12:59

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie gaat bestaande regels die consumenten moeten beschermen bij het kopen van producten en diensten herzien. Wetgeving moet worden aangepast aan de verdere vergroening en digitalisering van de maatschappij. Consumenten willen volgens het dagelijks EU-bestuur graag duurzame producten kopen, in de winkel en op het internet, maar te vaak is de informatie over hoe groen het product echt is, onvoldoende of ronduit misleidend.

Volgens Eurocommissaris Didier Reynders (Justitie) zijn consumenten de sleutel voor de verduurzaming van de maatschappij. "Ze willen groene, duurzame, gemakkelijk te repareren producten. Ze moeten kunnen vertrouwen wat ze kopen en niet het slachtoffer worden van groenwassen", de verkoop van producten die lang niet zo milieuvriendelijk zijn als wordt beweerd.

Daarnaast is aanpassing van regels nodig "aan de digitale realiteit" van vandaag, stelt de commissie. Door de coronacrisis is onlineshoppen nog populairder geworden. Maar duidelijker is ook geworden dat de marketing van en informatie over bepaalde goederen en diensten online te wensen overlaat. Volgens Brussel hebben Google en eBay de afgelopen tijd miljoenen ondeugdelijke producten die werden aangeboden op hun sites verwijderd. Reynders gaf als voorbeeld van veel voorkomende 'scams' de mondkapjes die de laatste maanden uit alle hoeken en gaten van de wereld te koop worden aangeboden maar die vaak niet aan veiligheids- en andere eisen voldoen.

Ook bestaande regels over productveiligheid van de onlinemarketing en verkoop van financiële diensten en consumentenkrediet moeten worden herzien. De commissie wil daarnaast 'verborgen advertenties' op sites gaan aanpakken. En omdat steeds meer consumenten kopen via platforms in het buitenland wil ze samen met China een actieplan ontwikkelen voor de veiligheid van producten. Jaarlijks worden in de EU duizenden Chinese producten, waaronder veel speelgoed, onderschept die niet aan de veiligheidsvoorschriften voldoen.

De overkoepelende consumentenorganisatie BEUC verwelkomt de agenda voor de komende vijf jaar.

