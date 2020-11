BBC: adviseur Cummings van premier Johnson vertrekt eind dit jaar

vrijdag 13 november 2020 , 2:38

LONDEN (ANP) - De hoogste adviseur van premier Boris Johnson, Dominic Cummings, vertrekt naar verwachting voor het einde van dit jaar. Dat meldt de BBC. Cummings zei tegen de Britse omroep dat "geruchten dat ik dreig af te treden verzonnen zijn", na speculatie daarover deze week. Maar hij voegde eraan toe dat zijn "positie niet is veranderd sinds mijn blog in januari" toen hij zei dat hij zichzelf eind 2020 "grotendeels overbodig" wilde maken. Een hoge bron in Downing Street zei dat Cummings tegen kerstmis "uit de regering" zou zijn.

Eerder deze week stapte Lee Cain, directeur communicatie en bondgenoot van Cummings, op na berichten over interne spanningen in Downing Street. Cain en Cummings zijn al jarenlang collega's en hebben samengewerkt aan de brexitcampagne tijdens het EU-referendum. Cains vertrek leidde tot geruchten dat zijn bondgenoot ook zou aftreden.

Nadat Johnson in juli 2019 premier werd, huurde hij Cummings in als zijn belangrijkste adviseur. Samen werkten ze de strategie uit om tijdens de parlementsverkiezingen in te zetten op de boodschap dat de brexit ook gerealiseerd moest worden. Dat leidde eind 2019 tot een grote overwinning voor de Conservatieven van Johnson.

In mei weigerde Cummings af te treden nadat bleek dat hij 400 kilometer van Londen naar Noord-Engeland had gereden toen alleen noodzakelijke reizen toegestaan waren.

