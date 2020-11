Ook Polen dreigt met veto tegen EU-begroting om rechtstaat

donderdag 12 november 2020 , 22:54

WARSCHAU/BRUSSEL (ANP) - Ook Polen dreigt de nieuwe EU-begroting te dwarsbomen als lidstaten de rechtstaat moeten eerbiedigen om EU-geld te ontvangen. De EU hanteert daarbij "politiek gemotiveerde criteria" en zou lidstaten ongelijk behandelen, vindt premier Mateusz Morawiecki. Hongarije gaf eerder al een gelijkluidende waarschuwing af.

Morawiecki heeft de EU-leiders in een brief te verstaan gegeven dat hij het zogeheten rechtstaatmechanisme zoals het er nu uitziet niet kan aanvaarden, schrijft hij op Facebook. Het is volgens hem ook niet zo afgesproken op de marathontop van de EU-leiders in juli over de begroting en het coronaherstelfonds.

De voorwaarde dat EU-landen bijvoorbeeld rechters en journalisten hun werk moeten laten doen om geld uit de begroting en het herstelfonds te ontvangen was een van de heetste hangijzers van de top in juli. Het zwaarbevochten compromis werd tot tevredenheid van onder meer Nederland onder druk van het Europees Parlement later wat aangescherpt. Maar dat is tegen het zere been van onder andere Boedapest en Warschau.

