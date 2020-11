Macron: ook arme landen hebben recht op coronavaccin

donderdag 12 november 2020 , 19:10

PARIJS (ANP/DPA) - In de internationale race om een coronavaccin mogen arme landen niet aan de kant worden gezet. Er moeten voldoende vaccins voor deze landen worden geproduceerd. Dat heeft het Franse staatshoofd Emmanuel Macron donderdag gezegd bij de opening van het jaarlijkse Vredesforum in Parijs, een internationale bijeenkomst die dit jaar grotendeels gaat over het garanderen van wereldwijde toegang tot coronavaccins en behandelingen van de ziekte veroorzaakt door het virus.

"We zullen niet winnen van het virus als we een deel van de mensheid in de steek laten", waarschuwde hij. Het regeringshoofd van Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern, voegde eraan toe: "Niemand is veilig totdat we allemaal veilig zijn."

De baas van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO Tedros Ghebreyesus sloot zich hierbij aan. Hij waarschuwde ervoor dat als mensen in armere landen niet gevaccineerd kunnen worden, "het virus zich zal blijven verspreiden en het economisch herstel wereldwijd zal worden vertraagd".

Macron wees verder op het mondiale programma ACT Accelerator van de WHO, dat in het leven is geroepen om de ontwikkeling van vaccins, behandelingen en diagnoses te ondersteunen. Het project heeft ook tot doel om te zorgen voor een eerlijke verdeling over de hele wereld. Volgens de organisatoren zou in Parijs ten minste 500 miljoen dollar (ongeveer 424 miljoen euro) worden toegezegd ten gunste van ACT-A door internationale donoren.

Woensdag hadden EU-landen 300 miljoen doses van het veelbelovende coronavaccin gekocht van de bedrijven Biontech en Pfizer. De Europese Commissie had hiervoor formeel een overeenkomst goedgekeurd.

Op het Vredesforum worden tot en met vrijdag zo'n zestig staatshoofden, regeringsvertegenwoordigers of internationale organisaties verwacht. Vanwege de coronacrisis wordt de bijeenkomst in de vorm van een videoconferentie gehouden.

