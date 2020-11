Europese Commissie: vervolg homohaat en erken homo-ouderschap

donderdag 12 november 2020 , 15:21

Bron: regenboog, discriminatie, lghtb

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil haat tegen homoseksuelen en andere seksuele minderheden in heel de EU expliciet strafbaar maken. En EU-landen moeten ouderschap van bijvoorbeeld homo-ouders uit andere lidstaten erkennen.

De voorstellen maken deel uit van een pakket om homohaat en discriminatie een halt toe te roepen. De rechten van lhbtiq-Europeanen, zoals homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders, staan volgens de commissie in Europa onder druk. Zij wijst op Poolse 'lhbt-vrije zones' en op de Hongaarse plannen om in de grondwet vast te leggen dat alleen een man en een vrouw samen ouders kunnen zijn. Van ondervraagde lhbtiq'ers zegt 43 procent gediscrimineerd te worden en dat aantal groeit.

Lhbtiq'ers lijden ook nog eens extra onder de coronacrisis, denkt de commissie. Die treft kwetsbare burgers als zij, die bovengemiddeld vaak dakloos, arm of ziek zijn, harder. Hulporganisaties waarschuwen verder dat bijvoorbeeld jongeren uit deze groep die tijdens lockdowns opgesloten zitten met onverdraagzame huisgenoten gevaar zouden kunnen lopen.

Om ervoor te zorgen dat lhbtiq'ers in ieder EU-land worden beschermd tegen uitingen van haat, wil de commissie haatmisdrijven op de lijst van EU-misdrijven zetten. Daaronder moet ook haat tegen seksuele minderheden vallen.

EU-landen gaan ook heel verschillend om met homo-ouderparen en andere zogenoemde regenbooggezinnen. Het ouderschap van een Nederlands homokoppel wordt bijvoorbeeld in sommige landen niet erkend, wat zulke gezinnen in grote problemen kan brengen. Dat moet anders, vindt de commissie. Zij komt met voorstellen om ouderschap in de hele unie te erkennen.

De commissie broedt verder op nieuwe regels om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan, bijvoorbeeld door toezichthouders te versterken. En de strijd tegen haat en geweld tegen lhbtiq'ers kan op meer EU-geld rekenen, melden Eurocommissarissen Vera Jourová (Waarden) en Helena Dalli (Gelijkheid).

De plannen zijn "helaas hard nodig", zegt VVD-Europarlementariër Liesje Schreinemacher, en niet alleen voor Oost-Europa. De discussie over de omgang van orthodox-christelijke scholen met homoseksualiteit maakt volgens haar duidelijk dat "ook in Nederland de vrijheid om te houden van wie je wilt nog niet vanzelfsprekend is". GroenLinks verwijst eveneens naar de "treurige" uitspraken van onderwijsminister Slob van eerder deze week.

Ook PvdA en D66 verwelkomen de eerste Europese lhbtiq-strategie ooit, die van de EU ook een 'Unie van Gelijkheid' moet maken. Maar "nu moet actie volgen", zegt Europarlementariër Sophie in 't Veld. "EU-regeringen mogen dit niet dwarsbomen." Maatregelen als de uitbreiding van de EU-misdrijvenlijst vereisen het fiat van alle lidstaten.

