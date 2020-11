Europese Ombudsman start onderzoek naar EU-kustwacht Frontex

donderdag 12 november 2020 , 12:15

BRUSSEL (ANP) - De Europese Ombudsman is een onderzoek begonnen naar de Europese grens- en kustwacht Frontex. Het agentschap ligt onder vuur voor zijn vermeende rol bij het terugsturen van migrantenboten in de Middellandse Zee. Ombudsvrouw Emily O’Reilly wil weten hoe het agentschap klachten over schendingen van fundamentele rechten behandelt.

Frontex werd na eerder onderzoek in 2015 door de EU-ombudsman gemaand een transparante klachtenprocedure op te zetten en een onafhankelijke functionaris aan te stellen voor migranten en asielzoekers die menen dat hun grondrechten zijn geschonden toen ze met Frontex te maken hadden. O’Reilly gaat onderzoeken of dat mechanisme wel werkt en of de functionaris zijn werk onafhankelijk kan verrichten.

Het EU-agentschap kwam vorige maand in opspraak na beschuldigingen dat Europese kustwachters niet hadden ingegrepen bij 'pushbacks' op de Middellandse Zee. De Griekse kustwacht zou op gewelddadige wijze boten met asielzoekers hebben weggestuurd zonder dat Frontex actie ondernam. De Griekse autoriteiten zijn een onderzoek naar die berichten gestart. De Europese Commissie heeft al bij Frontex aan de bel getrokken.

Frontex-directeur Fabrice Leggeri zei vorige maand als reactie op de beschuldigingen dat zijn organisatie geen enkele schending van fundamentele rechten van asielzoekers tolereert en dat er tot nu toe geen bewijs is voor "verdachte zaken".

