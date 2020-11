Bedrijven en branches willen hardere EU-aanpak Google

donderdag 12 november 2020 , 12:09

Bron: © European Union, 2016

BRUSSEL (ANP/RTR) - Antitrustautoriteiten in de Europese Unie moeten zich harder opstellen tegen Amerikaanse techreuzen als Google die hun marktdominantie zouden misbruiken. Een groep van 165 bedrijven en brancheorganisaties heeft daartoe opgeroepen. De klagers vinden dat de betreffende bedrijven hun eigen diensten op het web oneerlijk bevoordelen.

De groep bestaat uit verschillende bedrijven uit 21 EU-landen. Verder hebben ook Amerikaanse en Britse bedrijven zich achter de oproep geschaard. Ze stuurden een gezamenlijke brief naar EU-commissaris Margrethe Vestager, die antitrustpraktijken in haar pakket heeft.

Google, dat onderdeel is van Alphabet, zou onder meer zijn eigen diensten, zoals die voor accommodatie, reizen en banen, hoger in zijn zoekresultaten zetten. Dit is volgens de briefschrijvers tegen de regels. Om deze praktijken te stoppen moet snel actie worden ondernomen, zo klinkt het. Google heeft de beweringen altijd tegengesproken.

Vestager heeft in de afgelopen drie jaar boetes van in totaal bijna 8,3 miljard euro opgelegd aan Google voor het misbruiken van zijn marktmacht. Het ging onder meer om oneerlijke praktijken met Googles winkelvergelijkingsdienst, besturingssysteem Android en zijn reclamebedrijf.

Onder de ondertekenaars van de brief zijn onder meer de aloude Google-critici Yelp, Expedia, Trivago, Kelkoo, Stepstone en Foundem. Hun eerdere beklag was al aanleiding voor maatregelen tegen Google.

Volgens de klagers duurt het ook te lang voordat nieuwe Europese regels kunnen voorkomen dat dominante onlineplatforms hun eigen diensten bevoordelen. Ze dringen er bij Vestager op aan snel te handelen om ervoor te zorgen dat Google zijn concurrenten gelijk behandelt in de zoekresultaten.

Vestager zal op 2 december een wetsontwerp aankondigen. Daarvoor is wel de inbreng van de EU-lidstaten en het Europees Parlement nodig voordat het tot daadwerkelijke wetgeving komt. Dit proces kan een jaar of mogelijk nog langer duren. Het is ook onduidelijk of de nieuwe regels van invloed zullen zijn op de presentatie van de zoekresultaten van Google.

Terug naar boven