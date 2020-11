Britten ontbieden Chinese ambassadeur om Hongkong

donderdag 12 november 2020 , 12:09

LONDEN (ANP) - De Chinese ambassadeur in Londen is op het matje geroepen door het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken vanwege het ondermijnen van de stabiliteit in Hongkong. De stap volgt op nieuwe regels waardoor vier prodemocratische parlementariërs in Hongkong moesten vertrekken, waarna vijftien anderen uit solidariteit volgden.

"China heeft opnieuw zijn belofte aan de bevolking van Hongkong gebroken", zei onderminister Nigel Adams in het parlement. De internationale reputatie van China en de langetermijnperspectieven van Hongkong staan volgens hem op het spel. Hij sluit sancties niet uit.

De Europese Unie hekelt het Chinese besluit ook, nadat de VS dat ook al hadden gedaan. "Deze laatste stappen vormen een nieuwe zware klap voor politiek pluralisme en de vrijheid van meningsuiting in Hongkong", zegt buitenlandchef Josep Borrell namens de 27 lidstaten in een verklaring. " We roepen op tot het onmiddellijk terugdraaien van deze besluiten door de autoriteiten in Peking en Hongkong en tot de onmiddellijke terugplaatsing van de leden van de Wetgevende Raad."

China veroordeelde eerder op de dag het besluit van de oppositie om massaal te vertrekken uit het parlement. "Ze maken een fout als ze dit willen aangrijpen om radicaal verzet aan te moedigen en buitenlandse krachten dan om hulp te vragen om Hongkong weer in chaos te storten."

Hongkong, voorheen een Britse kroonkolonie, maakt sinds 1997 deel uit van China. De miljoenenstad heeft nog wel een eigen parlement en rechtssysteem. Die regeling wordt omschreven als "één land, twee systemen" en moet garanderen dat de metropool tot zeker 2047 een "hoge mate van autonomie" heeft.

