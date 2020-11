Verenigd Koninkrijk: we hopen op een brexitdeal komende dagen

donderdag 12 november 2020 , 11:01

Bron: European Commission

LONDEN (ANP/REUTERS) - Het Verenigd Koninkrijk hoopt een dezer dagen een brexitdeal met de Europese Unie te kunnen sluiten. Dat zei Robert Jenrick, de Britse minister van Wonen in het kabinet van Boris Johnson.

"Hoewel het kort dag is, hopen we dat beide kampen een dezer dagen een overeenkomst kunnen bereiken en dat de Europese Unie wat meer flexibiliteit kan tonen", aldus Jenrick donderdag tegenover BBC radio.

Ook de Britse minister van Financiën Rishi Sunak sprak zijn hoop over een spoedige brexitdeal uit. Volgens Sunak zijn de gesprekken 'geïntensiveerd' is een deal aanstaande. "Beide kanten moeten zich constructief opstellen, en dat gebeurt en ik weet dat er mensen zijn die er heel hard aan werken", zei hij tegenover de Britse nieuwszender Sky. Volgens Sunak is voor de deal 'good will' en samenwerking nodig.

De handelsgesprekken tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU duren al maanden. Komend weekend is een informele deadline gesteld, maar de verwachting is dat ook na het weekend verder onderhandeld zal worden. Bronnen repten al over gesprekken na het weekend in Brussel. Een spoedig akkoord is nodig willen beide kampen ook nog voldoende tijd overhouden om de benodigde goedkeuringen te krijgen voordat het Verenigd Koninkrijk op 31 december de interne Europese markt definitief verlaat.

Afgelopen weekend zeiden de Britse premier Boris Johnson en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen dat er nog steeds verschillen zijn die overbrugd moeten worden. Zo wordt nog gesteggeld over de toegang tot Britse viswateren en een gelijk speelveld voor het bedrijfsleven.

Terug naar boven