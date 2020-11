Commissie geeft groen licht voor tekenen contract Pfizer-vaccins

woensdag 11 november 2020 , 12:46

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) heeft woensdag toestemming gekregen van het dagelijks bestuur van de Europese Unie om een contract voor de levering van coronavaccins met BioNTech-Pfizer te tekenen. Daarmee wil de EU 200 miljoen doses veiligstellen, met een optie op nog eens 100 miljoen vaccins.

De lidstaten krijgen vijf werkdagen de tijd om het Brussel te laten weten als ze niet aan het contract mee willen doen. Nederland maakt geen gebruik van deze 'opt-out'-mogelijkheid, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. Als de vaccins van het Amerikaans-Duitse samenwerkingsverband, dat maandag liet weten zeer goede resultaten te boeken in de testfase, door de Europese autoriteiten worden goedgekeurd, kan Nederland aanspraak maken op 3,89 procent van de aangekochte voorraad.

Het gaat dan om zo'n 7,8 miljoen doses op de 200 miljoen, waarmee bijna 4 miljoen mensen kunnen worden beschermd omdat er twee prikken nodig zijn. Als ook de optie op 100 miljoen wordt gebruikt, gaat het om in totaal 11,7 miljoen doses voor Nederland.

Pfizer en BioNTech laten weten dat, afhankelijk van klinisch succes en wettelijke goedkeuring, "leveringen kunnen beginnen aan het einde van 2020. De definitieve leveringsovereenkomst met de Europese Commissie is de grootste vaccinorder voor Pfizer en BioNTech tot nu toe", zegt Pfizer-bestuursvoorzitter Albert Bourla, "en een grote stap voorwaarts naar ons doel om een Covid-19-vaccin beschikbaar te stellen voor kwetsbare doelgroepen". De vaccins voor Europa worden geproduceerd bij BioNTech in Duitsland en bij Pfizer in België.

De commissie heeft al contracten voor Covid-19-vaccins getekend met drie andere farmaceuten. Het gaat om AstraZeneca (300 miljoen doses plus optie op nog eens 100 miljoen), Sanofi-GSK (300 miljoen) en Janssen Pharmaceutica (200 miljoen). Nederland doet mee aan alle contracten, aldus de woordvoerder in Den Haag. In alle gevallen heeft Nederland recht op de aankoop van 3,89 procent van het totale volume.

Daarnaast heeft de commissie nog raamovereenkomsten met CureVac voor de levering van 225 miljoen doses en een optie op 180 miljoen en met Moderna (80 miljoen). Met een gevarieerde 'vaccinportefeuille' hoopt de commissie de kans voor de lidstaten te vergroten om, als vaccins het groene licht krijgen van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), direct toegang te hebben tot de vaccins.

Kyriakides waarschuwde woensdag voor te veel optimisme. "Ik ben me ervan bewust dat de burgers hoge verwachtingen hebben van de vaccins. Maar daarmee is het coronavirus niet meteen weg."

