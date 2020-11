Coalitie maant regering tot zoeken Europese steun voor wapenembargo tegen Turkije

woensdag 11 november 2020 , 1:09

MEDIAWATCH - Partijen in de Tweede Kamer zijn klaar met de Turkse bemoeienis in regionale conflicten. Drie coalitiepartijen roepen minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) op zich hard te maken voor een Europees wapenembargo tegen Turkije, en de SP wil Erdogan persoonlijk aanpakken, schrijft De Telegraaf.

Aanleiding is het recente geweld tussen Azerbeidzjan en Armenië in de regio Nagorno-Karabach. De coalitiepartijen CU, CDA en D66 willen dat minister Blok zich hard gaat maken voor een Europees wapenembargo tegen Turkije. Ze willen niet dat Turkije Europese wapens kan inzetten in strijdgebieden in Nagorno-Karabach, Libië en de oostelijke Middellandse Zee.

De drie partijen willen dat de regering binnen de EU steun gaat verwerven voor het wapenembargo en dienen daar woensdag tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken een motie voor in. "Keer op keer gaat Turkije over de schreef. Ze schenden het wapenembargo in Libië en boren illegaal naar gas en olie in de zee van Griekenland", zegt CU-Kamerlid Joël Voordewind, initiatiefnemer van de motie.

Terug naar boven