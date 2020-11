EU-leiders buigen zich over afstoffen banden met VS

dinsdag 10 november 2020 , 19:00

BRUSSEL (ANP) - De Europese leiders bespreken de komende weken hoe ze de betrekkingen met de Verenigde Staten weer kunnen aanhalen nu

EU-president Charles Michel wil volgens de ingewijde ook Biden uitnodigen voor een videovergadering. Of het Michels bedoeling is dat die er al moet komen voor Bidens aantreden in januari is onduidelijk. Zolang Trump nog president is vragen Bidens contacten met buitenlandse leiders voorzichtigheid en evenwichtskunst. Michel zou vervolgens een ontmoeting met de Democraat, die steeds het belang van de banden met Europa heeft beleden, willen afspreken.

Michel zou het met de regeringsleiders en staatshoofden vooral willen hebben over de coronapandemie, internationale samenwerking en gemeenschappelijke waarden, klimaat, handel en veiligheid en gedeelde geopolitieke belangen. Dat zijn onderwerpen waar de belangen van de VS en de EU kunnen samengaan, denkt hij. Het is de bedoeling om daarover vervolgens door te praten op de top van de EU-leiders in Brussel in december. De maand erna wordt Biden beëdigd.

Zowel Michel als voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie gaven te kennen uit te kijken naar de samenwerking met Biden, maar waarschuwden ook dat het tussen de VS en de EU niet meer zo wordt als vroeger. "Sommige veranderingen in prioriteiten of indrukken gaan veel dieper dan één politicus of één regering", zei Von der Leyen. "En die zullen niet door één verkiezing verdwijnen."

