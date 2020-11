Principeakkoord EU-parlement en lidstaten over meerjarenbegroting

dinsdag 10 november 2020 , 16:51

BRUSSEL (ANP) - Er is een politiek akkoord over de meerjarenbegroting van de Europese Unie van 2021 tot en met 2027 en het daaraan gekoppelde coronaherstelfonds. De onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten zijn het na maanden eens geworden over het zogeheten MFK, nadat een fikse hindernis uit de weg was geruimd over de koppeling van EU-subsidies en de handhaving van de rechtstaat.

In juli kwamen de EU-leiders een begroting voor de komende zeven jaar overeen van, inclusief het herstelfonds, bijna 1800 miljard euro. Het parlement wilde 39 miljard euro meer. Er is nu in principe overeenstemming over circa 16 miljard euro meer. Het overgrote deel van de extra uitgaven gaat naar onderzoeks- en innovatieprogramma's zoals Horizon Europe en EU4Health, en het uitwisselingsprogramma Erasmus+ voor onder meer studenten.

Er komt ook meer flexibiliteit in de begroting, zodat de EU kan reageren op onvoorziene omstandigheden.

Het akkoord wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan het voltallige parlement en gaat ook terug naar de lidstaten. De Hongaarse premier Viktor Orban heeft maandag al gedreigd het MFK te blokkeren omdat hij het niet eens is met de rechtsstaattoetsing. Ook Polen ligt dwars.

Esther de Lange (CDA) zegt te hopen dat "de regeringsleiders hun verantwoordelijkheid nemen en het proces niet verder vertragen. Het herstelfonds is hard nodig om ons uit de economische crisis helpen. Bovendien moeten lidstaten, maar ook ondernemers en onderzoekers weten waar ze aan toe zijn om vooruit te kunnen plannen."

