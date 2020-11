Europese Commissie komt met formele klacht tegen Amazon

dinsdag 10 november 2020 , 14:55

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft een formele klacht ingediend tegen technologieconcern Amazon wegens verdenking van concurrentievervalsing. Brussel is bezorgd over de manier waarop Amazon omspringt met externe verkopers die via sites van het techbedrijf hun producten verkopen. Het Amerikaanse concern wordt ervan beticht gegevens te verzamelen van die ondernemers, die vervolgens worden gebruikt om te kunnen concurreren met diezelfde verkopers.

De Europese Commissie opende in de zomer van vorig jaar al een formeel onderzoek. Als Amazon inderdaad schuldig wordt bevonden aan het schenden van de Europese mededingingsregels kan de commissie het bedrijf een boete van maximaal 10 procent van de jaaromzet opleggen. Dat bedrag zou bij Amazon in de miljarden kunnen lopen.

De Europese toezichthouder maakte verder bekend dat ook een tweede onderzoek wordt begonnen naar de e-commerce praktijken bij Amazon. Daarbij wordt het bedrijf verdacht van het geven van een voorkeursbehandeling als het gaat om eigen winkelaanbiedingen en handelaren die gebruikmaken van de logistieke en bezorgingsdiensten van Amazon.

Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) zei in een toelichting dat moet worden verzekerd dat platformen met een marktkracht als die van Amazon de concurrentie niet verstoren. Het bedrijf mag niet de gegevens van externe verkopers gebruiken voor eigen voordeel als met die partijen wordt geconcurreerd en de concurrentievoorwaarden op het platform van Amazon moeten eerlijk zijn, aldus Vestager. "Met de zeer sterk groeiende e-commerce en Amazon als leidend platform is het belangrijk voor alle verkopers dat er eerlijke en onverstoorde toegang is tot consumenten online."

Amazon heeft ontkend dat er misbruik wordt gemaakt van zijn machtspositie op het gebied van onlineshoppen. Het bedrijf liet in een reactie dan ook weten het niet eens te zijn met de beschuldigingen van de commissie en dat het bedrijf er alles aan zal doen om Brussel goed te informeren over de feiten.

De boete die de Europese Commissie kan opleggen zou volgens persbureau Bloomberg overigens enkel gebaseerd kunnen worden op de omzet die Amazon behaald op de Europese markten. Amazon draaide vorig jaar een omzet in Duitsland van 22,2 miljard dollar en 17,5 miljard dollar in het Verenigd Koninkrijk. Dat zijn de enige cijfers van Europese markten die het bedrijf apart meldt.

Vorig jaar werd door Amazon een totale omzet behaald van meer dan 280 miljard dollar. Het bedrijf ligt dit jaar op koers voor een nog hogere omzet, omdat vanwege het coronavirus veel meer online wordt gewinkeld. In de eerste negen maanden van dit jaar kwam de omzet van Amazon uit op ruim 260 miljard dollar en de drukke feestdagenperiode moet nog komen.

Ook andere grote Amerikaanse techbedrijven zijn in het vizier van Vestager vanwege verdenkingen van machtsmisbruik zoals Facebook en Apple. Internetconcern Google heeft boetes van in totaal 9 miljard dollar van de Europese Commissie gekregen vanwege het overtreden van mededingingsregels.

