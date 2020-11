EU-chef Michel roept op tot Europees instituut voor imamopleiding

maandag 9 november 2020 , 19:31

Bron: The Council of the European Union

WENEN (ANP) - EU-president Charles Michel roept op tot de oprichting van een Europees instituut voor de opleiding van imams. Dat is nodig om "de ideologie van haat te kunnen bestrijden", zei hij maandag in Wenen. Hij was daar om de slachtoffers te herdenken van de terroristische aanslag op 3 november. Bij de herdenkingsceremonie was ook de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz aanwezig.

"Het is heel belangrijk om hier streng in te zijn. Ik denk dat we op Europees niveau een debat moeten voeren over het idee dat enige tijd geleden opkwam om een Europees instituut op te richten om imams op te leiden", aldus Michel.

Begin deze maand doodde een jihadistische schutter in het historische stadscentrum van Wenen vier mensen. In oktober had Frankrijk te maken met twee extreme geweldsincidenten. In Nice vielen drie doden toen een Tunesiër mensen aanviel in een kerk. De onthoofding van docent Samuel Paty in een voorstad van Parijs zorgde eerder in oktober voor geschokte reacties. De leraar had spotprenten van de profeet Mohammed laten zien tijdens een les over de vrijheid van meningsuiting.

De leiders van Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland beraden zich dinsdag samen met de voorzitter van de Europese Raad en die van de Europese Commissie over de recente jihadistische terreurdreiging in de EU. Ze zoeken naar een gezamenlijk Europees antwoord op de nieuwe golf aanslagen. De Franse president Emmanuel Macron wil betere beveiliging van de Europese grenzen.

Terug naar boven