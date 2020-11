Verkiezingsprogramma 50PLUS 2021: een kritisch lidmaatschap van de Europese Unie

maandag 9 november 2020 , 14:35

DEN HAAG (PDC) - 50PLUS is voor kritisch lidmaatschap van de Europese Unie. Hoofdpunten zijn onder meer: geen extra uitgaven, geldverspilling voorkomen en geen nieuwe lidstaten. Dat staat in het verkiezingsprogramma 2021-2025 van de partij, dat vandaag gepresenteerd wordt: 'De kracht van PLUS'. Hierin is onder andere de Europese visie van de partij voor de komende jaren uiteengezet.

De partij heeft een aantal ideeën over hoe de EU effectiever kan handelen en geld kan besparen. Ten eerste stelt 50PLUS dat lidstaten die zich niet aan de regels houden, hard gestraft moeten worden. Nederland moet ook niet opdraaien voor het slechte economische beleid van andere eurolanden. Een krachtige EU die de kerntaken goed coördineert tussen lidstaten, heeft niet steeds meer geld nodig voor eigen beleid. Rekeningen van extra EU uitgaven moeten dus niet doorgeschoven worden naar hogere afdrachten voor de lidstaten, extra uitgaven moeten voorkomen worden.

Verder moet de verspilling van geld in de EU voortvarend worden aangepakt door de verhuizingen tussen Brussel en Straatsburg te stoppen, het aantal zetels in het Europees Parlement fors te verminderen, een gepaste versobering van de goudgerande arbeidsvoorwaarden en een reducering van uitgaven aan niet-kerntaken. Ten slotte is 50PLUS ook tegen de uitbreiding van de EU met nieuwe landen.

Bron: website 50PLUS

