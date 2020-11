EU stelt importheffingen tegen VS in

maandag 9 november 2020 , 11:19

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie stelt dinsdag invoerheffingen in op Amerikaanse producten ter waarde van ongeveer 4 miljard dollar (ruim 3,3 miljard euro). De EU-ministers van Handel zijn dat overeengekomen om de Verenigde Staten te straffen voor verboden staatssteun aan vliegtuigmaker Boeing.

De sanctie vloeit voort uit een al zestien jaar durend conflict tussen de EU en de VS. Zij beschuldigen elkaar over en weer van illegale staatssteun voor vliegtuigbouwers Boeing en Airbus. In oktober voerde de regering-Trump importheffingen in op vliegtuigen van Airbus en andere Europese producten, waaronder kaas, olijven en whisky ter waarde van in totaal 7,5 miljard euro (circa 6,3 miljard euro) nadat hij had geweigerd over de kwestie met Brussel rond de tafel te gaan zitten.

"De VS hebben met toestemming van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) tarieven opgelegd in de zaak rond Airbus. Wij hebben toestemming van de WTO in de Boeing-zaak om tarieven te heffen en dat is wat we gaan doen", aldus vicevoorzitter van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis, die voor handel verantwoordelijk is.

De EU had vorige maand al toestemming van de WTO gekregen, maar heeft gewacht om beschuldigingen over inmenging in de Amerikaanse verkiezingen te voorkomen. De lidstaten hebben nu steun voor deze stap uitgesproken met de aantekening dat onderhandelingen tussen de VS en de EU moeten leiden tot oplossing van het conflict. Brussel hoopt met de nieuwe president Joe Biden wel afspraken te kunnen maken over de transatlantische handel.

Terug naar boven