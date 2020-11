Brussel ziet af van extra heffingen op Chinees staal

maandag 9 november 2020 , 9:54

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Europese Unie ziet af van een nieuwe ronde aan importheffingen op staal uit China en Indonesië. De stap volgt op het intrekken van een klacht van de Europese staalbranchevereniging. Die klacht was de basis van een onderzoek door de Europese Commissie dat in oktober vorig jaar begon naar de dumppraktijken.

Vorige maand werden de invoerheffingen op warmgewalste roestvrijstalen spoelen en platen uit China en Indonesië nog verhoogd naar maximaal 19 procent. Met die maatregelen wil Brussel voorkomen dat goedkoop staal uit die landen op de Europese markt wordt gedumpt, met schadelijke gevolgen voor Europese staalbedrijven zoals bijvoorbeeld de in Amsterdam genoteerde fabrikanten ArcelorMittal en Aperam of het Duitse Thyssenkrupp. Ook op staal uit Taiwan werden hogere tarieven ingevoerd.

De Europese staalbranchevereniging Eurofer had geklaagd dat Chinese en Indonesische staalbedrijven staatssteun hebben gekregen waardoor ze staal onder de kostprijs konden verkopen in Europa. Waarom de klacht van Eurofer is ingetrokken, werd niet gemeld in de verklaring van de commissie.

