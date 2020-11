Duitsland wil uitstel invoerheffingen na verkiezingswinst Biden

maandag 9 november 2020 , 8:31

BERLIJN (ANP) - De Duitse regering zou uitstel willen van het heffen van Europese importtarieven op 4 miljard dollar aan Amerikaanse producten. Ze wil zo de handelsrelaties met de Verenigde Staten verbeteren vanwege de winst van de Democraat Joe Biden bij de presidentsverkiezingen. Een bron bij de Duitse overheid zegt tegen persbureau Bloomberg dat het onderwerp maandag zal worden besproken op een bijeenkomst van de ministers van Handel van de Europese Unie.

De tarieven draaien om de langslepende zaak rond illegale subsidies aan de vliegtuigbouwers Boeing en Airbus. De heffingen zouden waarschijnlijk dinsdag ingaan, als de Europese Commissie instemt. De VS hebben in deze zaak al importtarieven opgelegd op 7,5 miljard dollar aan Europese goederen, waaronder Franse wijn en Schotse whisky.

Maar Berlijn zou nu liever willen wachten met de tarieven omdat de hoop bestaat dat onder Biden de handelsrelaties tussen de EU en de VS kunnen verbeteren. Ook de economische onrust door de coronacrisis zou een rol spelen bij de Duitse wens om de handelsspanningen tussen de EU en de VS niet verder te laten oplopen.

De Duitse minister van Economische Zaken, Peter Altmaier, zei maandagochtend op de Duitse radio dat er een brede deal moet worden gesloten tussen de EU en de VS over heffingen nu er een nieuwe Amerikaanse regering komt. Hij hoopt dat met president Biden er meer rust op handelsgebied zal komen. Minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, heeft gezegd dat er concrete voorstellen zijn gedaan door Berlijn aan Washington om de verhoudingen tussen beide landen te verbeteren.

Vanuit de industrie van Duitsland is er ook een roep om de handelsspanningen met de Amerikanen niet verder te laten stijgen. Het hoofd van industrievereniging BDI heeft gezegd dat politieke escalatie van handelsconflicten nu moet worden voorkomen. De handel tussen Duitsland en de VS is goed voor meer dan 250 miljard dollar per jaar.

