Nederlandse exporteurs de dupe van Britse ingreep

maandag 9 november 2020 , 3:19

Bron: © European Union, 2017

Bedrijven die met Britten handelen wachten fors meer kosten. Banken stoten vanwege brexit rekeningen van Nederlandse ondernemers zonder Britse vestiging af, waarmee die voorheen handig in ponden afrekenden. En bedrijven blijken niet de enige gedupeerden, schrijft De Telegraaf.

"Nederlandse bedrijven krijgen een extra rekening van 100 tot 200 miljoen euro per jaar nu brexit doorzet", zegt landenmanager Jeroen Hoevers van valutahandelaar iBanFirst.

Een op de vier exporteurs richting het Verenigd Koninkrijk (VK) hield een ’pondenrekening’ aan. Daarmee mochten ze binnen de EU alles in ponden afrekenen en dat scheelde dankzij interne afspraken de kosten voor het omwisselen van valuta. Een aantal Britse banken heft die nu richting de brexit-datum op voor klanten uit de EU die geen Brits filiaal hebben. Hollandse bankklanten moeten daardoor euro’s duurder laten omwisselen in ponden.

Duizenden Britse expats in Nederland en Europa voelen nu al de kou van de brexit. Britse banken als Lloyds, Halifax en Bank of Scotland stopten recent de rekening van particulieren als zij geen adres in het Verenigd Koninkrijk meer hebben.

