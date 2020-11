Hongarije dreigt met veto EU-meerjarenbegroting om rechtsstaat

zondag 8 november 2020 , 21:11

BOEDAPEST (ANP/AFP) - De Hongaarse premier Viktor Orban dreigt de meerjarenbegroting van de EU met een veto als Europese subsidies gekoppeld worden aan het respecteren van de rechtsstaat. Dat meldden Hongaarse media zondag, die citeerden uit een brief van de Hongaarse regering aan Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, en EU-president Charles Michel.

De EU-leiders bereikten in juli een akkoord over de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027. Maar het EU-parlement vond dat daarin wel erg vaag stond omschreven hoe de koppeling tussen subsidies en de rechtsstaat wordt gelegd. Donderdag werden de EU-lidstaten en het parlement het daar alsnog over eens. Er komt voor het eerst een procedure om regeringen die de grondrechten van de EU schenden financieel te raken.

Maar dit is tegen het zere been van Hongarije, dat vanuit de EU de kritiek te verduren krijgt te morrelen aan de democratische rechtsstaat. "Hongarije kan niet de eenstemmigheid verschaffen die vereist is voor het pakket dat in juli werd vastgesteld", schrijft Orban.

