Akkoord over koppeling subsidies en rechtsstaat in EU-begroting

donderdag 5 november 2020 , 12:44

BRUSSEL (ANP) - EU-landen die de rechtsstaat niet respecteren riskeren opschorting van EU-subsidies. De lidstaten en het Europees Parlement zijn het in principe eens geworden over een rechtsstaatstoetsing in de Europese begroting. Er komt voor het eerst een procedure om regeringen die de grondrechten van de EU schenden financieel te raken.

Europarlementariër Sophie in 't Veld (D66) noemt het akkoord een mijlpaal voor Europa. "Het valt niet uit te leggen aan EU-burgers waarom hun belastinggeld blijft vloeien naar lieden als Viktor Orban of de Poolse regeringspartij, die systematisch de democratie en rechtsstaat hebben afgebroken in hun landen. De EU is een waardengemeenschap en daarbij hoort: geen EU-geld meer naar corrupte autocraten", zegt ze.

Nederland is groot voorstander van het verbinden van subsidies aan lidstaten aan voorwaarden over de rechtsstaat. De EU-leiders bereikten in juli een akkoord over de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 waarin naar de smaak van het EU-parlement wel erg vaag omschreven stond hoe de koppeling tussen subsidies en de rechtsstaat wordt gelegd. Het akkoord over de rechtsstaatprocedure zet ook de deur verder open voor een akkoord over de begroting zelf. Daarover lopen de onderhandelingen nog.

