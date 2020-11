donderdag 5 november 2020 , 12:44

PRISTINA (ANP/DPA) - De Kosovaarse president Hashim Thaçi is afgetreden kort nadat hij bekendmaakte dat hij officieel is aangeklaagd wegens oorlogsmisdaden. Thaçi werd eerder dit jaar verhoord door het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag en hij is nu ook officieel aangeklaagd. De president wordt onder meer verdacht van het doden van honderd mensen en andere "gruwelijke daden".

Thaçi was in de Kosovo-oorlog eind jaren negentig aanvoerder van het UÇK, een guerrillabeweging van etnische Albanezen die streed tegen de Servische strijdkrachten. Hij zei dat hij onschuldig is en niets te verbergen heeft.

Ook de leider van de partij van Thaçi, de Democratische Partij van Kosovo (DPK), Kadri Veseli is aangeklaagd. Hij heeft laten weten direct naar Den Haag te gaan om zichzelf te verdedigen. Veel andere politieke leiders van Kosovo waren aangesloten bij de UÇK.

Het tribunaal is in 2015 in Den Haag opgericht om oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid te berechten, gepleegd tijdens de Kosovo-oorlog in de jaren 1998 en 1999. In die oorlog kwamen meer dan 10.000 mensen om het leven.

