AstraZeneca op koers met publicatie testresultaten coronamiddel

donderdag 5 november 2020 , 9:58

Bron: © European Union, ????

LONDEN (ANP/RTR) - Farmaceut AstraZeneca verwacht nog altijd aan het einde van dit jaar de testresultaten van zijn coronavaccin te kunnen presenteren, zo werd in een handelsupdate gemeld. De Brits-Zweedse onderneming is één van de farmaceuten die in een vergevorderd stadium is met zijn middel om het coronavirus eronder te krijgen.

Met de ontwikkeling van het potentiële Covid-19-vaccin, waarin het samen optrekt met de Universiteit van Oxford, wist het bedrijf zich te verzekeren van miljarden aan financiële middelen. Ook werden al meerdere deals over de verstrekking van het medicijn gesloten. Nederland en andere Europese landen hebben alvast miljoenen doses gereserveerd bij AstraZeneca.

Waar AstraZeneca stappen bleef zetten met het corona-onderzoek, wist het bedrijf ook met zijn uitgebreide geneesmiddelenportfolio goed te scoren. De vraag naar medicijnen steeg, hoewel doktersbezoeken en - diagnoses ontmoedigd werden als gevolg van de pandemie.

Productverkopen, exclusief betalingen uit samenwerkingsverbanden, stegen in het derde kwartaal van het jaar met 7 procent tot 6,5 miljard dollar. De winst per aandeel was met 0,94 dollar wel wat minder dan waar kenners in doorsnee rekening mee hielden.

Voor heel het jaar houdt het concern rekening met een omzetplus van 7 tot 12 procent. Verder rekent het bedrijf ook op een flink hogere winst.

Terug naar boven