Verkoop elektrische personenauto's in EU verdrievoudigd

BRUSSEL (ANP) - Volledig elektrisch aangedreven auto's blijven aan populariteit winnen. Volgens de Europese autobrancheorganisatie ACEA was bijna één op de tien nieuwe personenauto's die in het derde kwartaal in de EU verkocht werden een elektrisch model (9,9 procent). Een jaar eerder was dat 3 procent. De verkoop van de elektrische voertuigen verdrievoudigde vergeleken met een jaar eerder.

De elektrische auto verovert volgens ACEA marktaandeel op onder meer diesels en auto's die op benzine rijden. Zo daalde het marktdeel nieuwe benzineauto's in het derde kwartaal voor het eerst onder de helft (47,5 procent) sinds 2016, en rijdt nog 28 procent van de nieuwe auto's op diesel. Verbrandingsmotoren zijn daarmee goed voor ruim 75 procent van de markt van nieuwe personenauto's.

Van juli tot en met september verdrievoudigde de verkoop van elektrische auto's maar liefst tot ruim 273.809 auto's. Volgens ACEA is de sterke groei mede te danken aan overheden, die in reactie op de coronacrisis de vraag naar elektrische auto's willen stimuleren.

Ook de plug-inhybride profiteerde van die prikkels van de overheden. Deze stekkerauto zag de verkopen in de periode met 368 procent stijgen tot dik 138.348 auto's. De hybride modellen, met zowel brandstof als accu-aandrijving, bleven het populairste alternatief voor de traditionele verbrandingsmotoren met een marktaandeel van ruim 12 procent.

Auto's die rijden op alternatieve brandstoffen zoals ethanol en lpg waren goed voor iets meer dan 2 procent.

In Nederland steeg de verkoop van volledig elektrische auto's in het derde kwartaal met 40 procent. Er werden 19.125 elektrische voertuigen verkocht, vergeleken met 13.651 een jaar eerder.

