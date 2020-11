Barnier: serieuze kloof nog bij brexitonderhandelingen

woensdag 4 november 2020 , 19:27

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP/RTR) - Er is volgens Michel Barnier nog steeds een serieuze kloof tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk bij de onderhandelingen over een toekomstig handelsakkoord. De brexitonderhandelaar namens de EU heeft dit volgens diplomaten gezegd in een besloten bijeenkomst met de 27 ambassadeurs van de lidstaten. Na twee weken van intensief overleg staken Barnier en zijn Britse tegenhanger David Frost hun pogingen om tot een deal te komen tot woensdag. Daarna zou er in Londen worden doorgepraat.

Tot een doorbraak kwam het de afgelopen dagen niet. "Ondanks inspanningen van de EU blijven er zeer serieuze geschilpunten over een gelijk speelveld, het toezicht op de afspraken en de visserij", twittert Barnier. "Het gaat over essentiële voorwaarden voor elk economisch partnerschap".

Na 31 december houdt de overgangsperiode op waarin de Britten de EU-regels nog volgen ondanks dat ze sinds 1 februari geen lid meer van de Europese Unie zijn. "De EU is voorbereid op alle scenario's", aldus Barnier op Twitter. Zonder deal wordt een grote verstoring van de handel tussen de EU en het VK verwacht.

Terug naar boven