VNO-NCW verwacht geen grote koerswijziging bij winst Biden

woensdag 4 november 2020 , 17:07

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (ANP) - Wie de verkiezingen in de Verenigde Staten ook wint, de Europese Unie zal vaker dan in het verleden voor zichzelf op moeten komen op het wereldtoneel. Dat zegt werkgeversorganisatie VNO-NCW in een reactie op de nog altijd onbesliste presidentsverkiezingen in de VS. De ondernemersvereniging verwacht dat het land zowel onder Democratisch als onder Republikeins leiderschap meer op zichzelf gericht blijft.

Ook zal de vijandige houding van de VS tegen China niet veranderen, verwacht VNO-NCW. Dat land wordt meer als een concurrent en 'systeemrivaal' gezien dan als een mogelijke partner. De werkgeversorganisatie voorziet dan ook dat Europa partij moet kiezen in die strijd en dat Nederlandse en Europese bedrijven steeds meer druk zullen voelen van die geopolitieke spanningen.

Daarbij komt dat de VS nog altijd de grootste handelspartner van buiten de EU zijn voor Nederland. Ook zijn de Amerikanen een grote investeerder en blijven ze volgens VNO-NCW "een cruciale partner voor Nederland en de EU op wereldniveau om samen mee te werken". Onderlinge geschillen zoals bijvoorbeeld over staatssteun aan vliegtuigbouwers Boeing en Airbus moeten daarom zo snel mogelijk worden opgelost.

