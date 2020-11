Door Commissie goedgekeurde staatssteun kan worden uitgekeerd aan OV-bedrijven

dinsdag 3 november 2020 , 20:41

Bron: © Liesbeth Weijs

DEN HAAG (ANP) - Openbaar vervoerbedrijven die eerder dit jaar coronasteun hebben aangevraagd, krijgen naar verwachting deze maand het eerste gedeelte gestort. De Europese Commissie, die daarmee akkoord moest gaan, heeft inmiddels goedkeuring gegeven. Het geld voor de NS wordt deze week al overgemaakt, schrijft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Voor dit jaar is 1,5 miljard euro steun uitgetrokken. Voor de eerste helft van 2021 is 740 miljoen euro gereserveerd. Hiermee wordt meer dan 90 procent van de kosten gedekt. In totaal kunnen veertien bedrijven aanspraak maken op de vergoeding.

Omdat er vanwege de coronacrisis veel minder gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer, zitten bedrijven als NS in grote problemen. Toenmalig topman Roger van Boxtel luidde eind september de noodklok. Als de beloofde steun er niet in de eerste week van november is, krijgt het bedrijf betalingsproblemen. In de tussentijd leende de organisatie geld op de kapitaalmarkt tegen rente om zo de komende periode door te komen. De gemaakte rentekosten worden vergoed door de overheid.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) is blij met het akkoord. "Tijdens deze crisis is het cruciaal dat mensen die zijn aangewezen op het openbaar vervoer daar gebruik van kunnen blijven maken."

