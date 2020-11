Eurogroep wil economisch herstel 'krachtig' blijven ondersteunen

woensdag 4 november 2020 , 8:18

BRUSSEL (ANP) - De snelle opleving van het coronavirus in Europa en de nieuwe beperkende maatregelen die landen nemen om de verspreiding te bestrijden, brengen onzekerheid die zal wegen op het economisch herstel. De Eurogroep zal zich "krachtig" blijven inzetten om uit het economische dal door de coronacrisis te komen en om banen in de EU te behouden, beloven de ministers van Financiën van de eurolanden in een gezamenlijke verklaring.

De Eurogroep volgt de ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de economische impact op de voet, zei voorzitter Paschal Donohoe na afloop van een videovergadering. De lidstaten hebben sinds de uitbraak 4 procent van het bruto nationaal inkomen aan financiële steunmaatregelen getroffen. Dat kon omdat de EU-begrotings- en staatssteunregels tijdelijk zijn opgeschort in verband met de coronacrisis. De Eurogroep vindt het "van vitaal belang" dat die steun volgend jaar doorgaat vanwege het hogere risico op vertraging van het herstel door de tweede golf.

EU-commissaris Paolo Gentiloni (economische zaken en financiën) noemde de coronasituatie in de EU "dramatisch". Donderdag presenteert hij nieuwe economische prognoses voor de lidstaten. Hij zei dat door de ervaringen die tijdens de eerste uitbraak zijn opgedaan de economische impact minder zou kunnen zijn, maar mogelijk gaat dat niet op omdat er grote onzekerheid is over hoe lang de tweede golf gaat duren.

Gentiloni zei dat het van groot belang is dat er snel een akkoord komt tussen het Europees Parlement en de lidstaten over het coronaherstelfonds van 750 miljard euro waar de regeringsleiders het in juli over eens werden. De onderhandelingen daarover lopen nog steeds.

