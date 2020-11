dinsdag 3 november 2020 , 13:04

BRUSSEL (ANP) - De brexitonderhandelaars van de EU en het Verenigd Koninkrijk hebben nog geen oplossing gevonden voor de toekomstige visserij in Britse wateren. "We zijn er nog niet. Er is nog veel meer werk te doen", aldus een woordvoerder van de Europese Commissie.

In Brussel onderhandelen Michel Barnier namens de EU en zijn Britse tegenhanger David Frost "intensief" over een handelsakkoord na 31 december. Dan eindigt de overgangsperiode waarin de Britten de EU-regels nog volgen ondanks dat ze sinds 1 februari geen lid meer van de Europese Unie zijn.

Visserij is een van de hindernissen die nog uit de weg moet worden geruimd om een no-dealscenario te voorkomen. Andere geschilpunten zijn staatssteun voor Britse bedrijven en het toezicht op afspraken.

