Eerste doorkijkje nieuw vijfjarenplan China: meer protectionisme, grotere defensiemacht

DEN HAAG (PDC) - Tijdens het partijcongres van de Communistische Partij van China liet de partijleiding voor het eerst doorschemeren hoe het nieuwe Chinese vijfjarenplan eruit zal gaan zien. Daaruit blijkt dat China vooral op het gebied van defensie en technologie zal gaan investeren de komende jaren. Daarnaast zet het land in op vergroening, zal de mate van protectionisme toenemen en gaat er nog meer macht naar president Xi.

Het zijn slechts eerste, maar wel veelzeggende mededelingen die de Chinese regering doet over de plannen voor de komende jaren. China wil technologisch zelfredzaam worden, zonder inmenging van andere landen. Dit komt voor een groot deel voort uit de Amerikaanse pogingen om de opkomst van Chinese technologie te vertragen. Voor de Europese Unie betekent dit dat China een nog grotere concurrent zal worden als het om technologie gaat. Onder andere in de slag om het 5G-netwerk en kunstmatige intelligentie zal dat grote betekenis hebben.

China zet ook in op een 'modern leger' dat gelijkwaardig moet zijn aan het Amerikaanse. Dat is een stap die zou kunnen zorgen voor grote geopolitieke gevolgen. Het defensiebeleid van de EU zou daarop aangepast moeten worden in dat geval.

De definitieve plannen van China voor de komende jaren moeten zich in de komende periode ontvouwen. Dan zullen ook de regeringsleiders van de EU en de Europese Commissie zich over deze kwestie buigen. Aanvankelijk was er op 16 november al een EU-Top over de toekomstige relatie met China gepland, maar die is vanwege de corona-situatie in Europa afgelast.

