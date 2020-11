PBL: CO2-uitstoot moet na 2030 nog sneller omlaag

maandag 2 november 2020 , 12:50

DEN HAAG (ANP) - Nederland loopt niet alleen achter in het behalen van de klimaatdoelen voor 2030, maar zal in de 20 jaar daarna het tempo waarin de CO2-uitstoot wordt verlaagd nog verder moeten opvoeren. Dat is nodig om proportioneel bij te dragen aan het EU-klimaatdoel om in 2050 helemaal geen broeikasgassen meer uit te stoten, schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Het PBL becijferde vrijdag nog in een veelbesproken rapport dat ons land met de huidige koers nog niet verder komt dan 34 procent minder CO2-uitstoot dan in 1990. In de Klimaatwet staat dat dit 49 procent moet zijn en de Europese Commissie wil zelfs naar 55 procent.

Volgens het planbureau moet "de opgave voor 2030 sterker in het licht van het verdergaande doel voor 2050 geplaatst worden". Het Europese doel om vanaf 2050 geen CO2 en andere broeikasgassen meer aan de atmosfeer toe te voegen, komt voort uit het Akkoord van Parijs. Daarin spraken landen af dat ze zich zullen inspannen om de uitstoot zodanig te verminderen dat de wereldwijde temperatuurstijging beperkt blijft tot 2 graden - en bij voorkeur tot 1,5 graad.

"Nederland loopt met zijn tempo van emissiereductie momenteel achter op het Europese gemiddelde", signaleert het PBL. Wat het planbureau betreft moet nu al worden begonnen met het voorbereiden van maatregelen om tussen 2030 en 2050 de uitstoot verder te verlagen.

