WWF: EU moet visbestanden in Indische Oceaan beschermen

DEN HAAG (ANP/DPA) - Het Wereld Natuur Fonds (WWF) roept op tot meer internationale afspraken om de visbestanden in de Indische Oceaan te beschermen. Als een van 's werelds toonaangevende markten voor zeevruchten heeft de EU een "zorgplicht" en moet zij aandringen op strengere wetten, zo maakte het WWF maandag bekend. Volgens een nieuw rapport van WWF en Trygg Mat Tracking (TMT) zijn er weinig of geen wettelijke kaders in belangrijke visgebieden in de Indische Oceaan en voor veel vissoorten. De publieke aandacht gaat vaak alleen uit naar illegale visserij, maar ongereguleerde visserij vormt ook een bedreiging voor het ecosysteem.

De inktvisvisserij in een van de ongereguleerde gebieden is in vijf jaar tijd met 830 procent gestegen. Met name inktvissen zijn belangrijk voor het ecosysteem omdat ze dienen als voedsel voor bijvoorbeeld tonijn. Zelfs de met uitsterven bedreigde haaien in de Indische Oceaan worden niet voldoende beschermd, aldus het WWF.

Volgens de dierenbeschermingsorganisatie bevinden enkele van 's werelds belangrijkste visserijgebieden zich in de Indische Oceaan; meer dan 14 procent van de visvangst in de wereld wordt daar gedaan. Maar 70 procent van de geschatte visbestanden in de regio wordt al overbevist. Bij deze berekening is nog geen rekening gehouden met ongereguleerde visserij.

Naast de regionale visserijorganisaties moet ook de EU optreden en zorgen voor een transparante toeleveringsketen, zegt het WWF. Alleen al in 2017 zouden inktvissen ter waarde van bijna 25 miljard euro door de EU zijn geïmporteerd. Deze kwamen voornamelijk uit de Indische Oceaan.

