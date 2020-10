Nederland en Frankrijk: geef EU grotere rol in het bestrijden van terrorisme

zaterdag 31 oktober 2020 , 10:11

DEN HAAG (ANP) - De Europese Unie moet een grotere rol krijgen in de coördinatie van de strijd tegen terrorisme, vinden Nederland, Frankrijk, vijf andere EU-landen en de Europese Commissie. De EU moet verder vaart maken met nieuwe regels om terroristische boodschappen op het internet tegen te gaan, hebben ze afgesproken na overleg over de recente terreuraanslagen in Frankrijk. Ook moet Europa nieuwe middelen krijgen om het zaaien van haat te dwarsbomen.

De Franse minister van Justitie besprak vrijdagmiddag met zes ambtgenoten en drie Eurocommissarissen wat ze kunnen doen tegen terroristische aanslagen als die van woensdag in Nice. Ze constateerden dat "de gecoördineerde Europese aanpak dringend versterkt moet worden", zegt minister Ferd Grapperhaus, die namens Nederland aanschoof. De zeven EU-landen en de Europese Commissie willen daarom onder meer Eurojust, waarin Europese opsporingsdiensten samenwerken, een belangrijkere rol geven.

Grapperhaus pleitte bij zijn Franse, Duitse, Italiaanse, Spaanse, Belgische en Luxemburgse collega's verder voor Europese regels om geldstromen naar terroristen af te knijpen. Ook wil hij bespreken hoe politie en justitie kunnen voorkomen dat terroristen ontglippen door hun communicatie te versleutelen.

In Brussel wordt al jaren gewerkt aan een verplichting voor providers om terroristische content snel weg te halen. Dan zou fatale online stemmingmakerij zoals laatst tegen de Franse geschiedenisleraar Samuel Paty mogelijk ook kunnen worden aangepakt. Voor het eind van het jaar wil de Europese Commissie met een groot pakket maatregelen komen.

Terug naar boven