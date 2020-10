52.000 jongeren steunen oproep ander EU-landbouwbeleid

vrijdag 30 oktober 2020 , 15:29

BRUSSEL (ANP) - Een oproep van honderd jonge klimaatactivisten uit de hele wereld aan de EU om het beoogde landbouwbeleid voor de komende zeven jaar in te trekken is inmiddels door 52.000 sympathisanten ondertekend. De open brief werd zondag gepubliceerd en is vrijdag naar de Europese Commissie verstuurd. Ook alle leden van het Europees Parlement die vorige week vóór de wetsvoorstellen hebben gestemd of zich hebben onthouden, krijgen de oproep, meldt de organisatie.

Volgens de briefschrijvers komt het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), waarover de landbouwministers begin vorige week een deal bereikten en het EU-parlement vrijdag zijn positie bepaalde, niet overeen met de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs. "Jullie laten ons in de steek", schrijven ze. Ze willen dat de Europese Commissie haar voorstellen, waarover de lidstaten en het parlement nog een compromis moeten bereiken, intrekt.

"We zijn de tel kwijt over het aantal keren dat jullie ons vertelden dat we jullie inspireren", aldus de ontgoochelde activisten. Ze beschuldigen de politici van economische hebzucht en van voorrang geven aan winst boven het behoud van de planeet.

De lidstaten willen vanaf 2023 een vijfde van hun Europese landbouwsubsidies voor de vergroening van de landbouw gaan reserveren, het parlement zet in op 30 procent. Dat is volgens de jonge activisten onvoldoende.

