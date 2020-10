EU-landen: WHO moet nog tijdens coronapandemie op de schop

vrijdag 30 oktober 2020 , 15:27

BRUSSEL (ANP/RTR) - De hervorming van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kan niet wachten tot de wereld het coronavirus eronder heeft, vinden de EU-landen. Het is juist belangrijk dat de WHO snel "transparanter, efficiënter en slagvaardiger" wordt, zegt de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn.

De WHO, sinds het uitbreken van de coronapandemie in het oog van de storm, ligt sindsdien ook onder vuur. De VN-organisatie liet vooral China, waar het virus als eerste de kop opstak, wegkomen met aanvankelijke halve maatregelen en rookgordijnen, klaagt onder andere de Amerikaanse regering.

Voortaan moet de WHO sneller bekendmaken of een lidstaat waar een epidemie of andere gezondheidscrisis uitbreekt, daarover wel genoeg informatie verstrekt, vinden de EU-landen. Ook zouden lidstaten in het vervolg onafhankelijke experts moeten toelaten om ter plaatse poolshoogte te nemen.

De voorstellen die Spahn vrijdag met zijn Europese collega's overeenkwam, noemen China niet met zoveel woorden. Ze zijn bovendien "wat evenwichtiger gemaakt" op verzoek van een aantal EU-landen dat China niet voor het hoofd wilde stoten, zei een hoge EU-diplomaat eerder.

