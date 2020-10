Laatste waarschuwing Brussel om Nederlandse apk-regels

vrijdag 30 oktober 2020 , 14:57

BRUSSEL (ANP) - Nederland blijft verzuimen om Europese regels voor apk's over te nemen. Als Nederland niet snel beterschap toont, kan de Europese Commissie naar de rechter stappen, waarschuwt zij in een brief aan de regering.

De Europese regels, die periodieke keuringen voor motorvoertuigen en aanhangers moeten verbeteren om ze zo veiliger te maken, zijn al sinds 2014 van kracht. Tweeënhalf jaar geleden had Nederland ze uiterlijk moeten invoeren, brengt de commissie in herinnering.

Nederland draalde lang met onder meer het verplichten van een apk voor snelle landbouwtractors, maar die is er eerder dit jaar toch gekomen. Andere onderdelen van de keuringsrichtlijn zijn volgens de commissie echter nog altijd niet overgenomen. Nederland moet binnen twee maanden antwoorden, anders stapt de commissie mogelijk naar het Europees Hof van Justitie.

De richtlijn geldt ook voor personenauto's, vrachtauto's, bussen, zware aanhangwagens en motorfietsen en regelt onder meer wat en hoe een keurmeester moet controleren en welk gevolg een gevonden manco moet hebben. Er zijn ook voorschriften voor de keuringsstations, voor de opleiding van keurmeesters en voor hun toezichthouders.

