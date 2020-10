Hongarije praat met China en Rusland over coronavaccins

vrijdag 30 oktober 2020 , 9:10

Bron: kremlin.ru

BOEDAPEST (ANP/RTR) - De Hongaarse premier Viktor Orbán verwacht dat zijn land in april de "overwinning over de coronapandemie" kan uitroepen. Orbán zei op de staatsradio dat de eerste lading vaccins tegen het virus eind december of begin januari wordt verwacht. Zijn regering praat ook met China en Rusland over het aanschaffen van dergelijke middelen. Dat betekent volgens de premier dat in het voorjaar mogelijk gekozen kan worden uit twee of drie vaccins.

Wereldwijd wordt in hoog tempo gewerkt aan dergelijke vaccins. Er zijn er ongeveer 200 in ontwikkeling. Landen proberen ondertussen de verspreiding van het virus af te remmen door het openbare leven deels stil te leggen. Hongarije gaat daarbij minder ver dan sommige andere EU-lidstaten. De scholen en winkels in het land zijn nog open en bij voetbalwedstrijden mag nog publiek aanwezig zijn.

